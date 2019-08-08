Инвестиции и рынок земли: Зеленский озвучил планы на будущее Украины. Новости

В ближайшие 5 лет украинские власти намерены кардинально изменить экономическую ситуацию в стране. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 8 августа, в ходе своего выступления на бизнес-форуме в Турции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на изменения. Мы уже имеем большинство в парламенте. Скоро сформируем профессиональное правительство и назначим порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся», – сказал он.

«В ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти по 5-7% в год. И я приглашаю турецкий бизнес расти вместе. За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру как минимум 20 млрд долл., чтобы привести в порядок 24 тыс. км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса», – заявил Зеленский.

По его словам, этой осенью украинская власть намерена принять закон о концессии. «Это даст возможность государству безопасно работать с частным сектором – с частными компаниями. Мы будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах», – отметил президент.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая по качеству является одной из лучших в мире. Кстати, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей. Надеюсь, таких компаний станет больше. Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного и частного партнерства», – сообщил глава государства.