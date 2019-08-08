ДТП в Донецке: От удара один из автомобилей перевернулся (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 8 августа, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают дончане, авария произошла на перекрестке на ул. 301-й Стрелковой Дивизии: столкнулись два легковых автомобиля, один из них от удара перевернулся, второй вылетел на островок безопасности. О пострадавших неизвестно, однако на месте аварии работала «скорая помощь».

Читайте также: