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ДТП в Донецке: От удара один из автомобилей перевернулся (Фото). Новости

ДТП в Донецке: От удара один из автомобилей перевернулся (Фото)

ДН

08.08.19 12:39dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 8 августа, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают дончане, авария произошла на перекрестке на ул. 301-й Стрелковой Дивизии: столкнулись два легковых автомобиля, один из них от удара перевернулся, второй вылетел на островок безопасности. О пострадавших неизвестно, однако на месте аварии работала «скорая помощь».

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