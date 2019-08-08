Российская тактика: Эксперт назвал цель провокации «ЛНР» в Станице Луганской. Новости

Целью провокации представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» в Станице Луганской (Луганская обл.) была проверка украинской власти «на прочность». Об этом заявил исполнительный директор центра прикладных исследований «Пента» Александр Леонов, комментируя события которые произошли 6 августа в Станице Луганской (Луганская обл.).

«Они (представители НВФ, – прим. ред.) считают, что появились новые возможности, и таким образом они проверяют украинскую власть на те рамки, за которые они могут выйти. Фактически – это российская тактика. Давайте вспомним, Путин всегда проверяет и международное сообщество, и Украину на прочность. Он идет ровно до той границы, до которой ему позволяют», – сказал он.

По его мнению, подобные провокации являются очень тревожными фактами. «НВФ фактически заявляют свои претензии и на Станицу Луганская, и на Счастье. И тут вопрос. Когда мы отводим свои силы, можно сказать, что это шаг к миру, но надо все-таки понимать, что в этих населенных пунктах живут граждане Украины, и, если боевики себя так безнаказанно ведут на украинской территории, очевидно, что нашим украинским гражданам грозит опасность», – считает Леонов.

Напомним, 6 августа представители «ЛНР», которые одновременно представляют незаконные вооруженные формирования (НВФ) на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пересекли линию разграничения и заявили присутствующей прессе, что, якобы, в соответствии с Минскими соглашениями, «ЛНР» должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию города Счастье. В СБУ прокомментировали этот инцидент и назвали его провокацией. Несмотря на провокации, украинские военные продолжают разминирование территории вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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