Строительство моста у КПВВ «Станица Луганская»: Планы, ход работ и сложности. Новости

До начала строительных работ по возведению нового моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) экспертам и специалистам предстоит еще многое подготовить для этого, не только разминировать территорию. Об этом рассказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

«Линия разграничения проходит по середине реки Северский Донец. Об этом все знают. Обвал моста находится в части оврага за границами Северского Донца на украинской стороне. Украинская сторона минировала склон этого оврага с украинской стороны. Нижнюю часть и обвал верхней части минировала противоположная сторона», – сказал он.

«Карт минных полей не существует. Ими никто не обменивался. Украинская сторона снимает мины там, где она ставила. Противоположная сторона – там, где она ставила. Разминирование проходит с обеих сторон», – продолжил Безсмертный.

По его словам, после разминирования территории вблизи КПВВ «Станица Луганская» со стороны «ЛНР» должны провести демонтаж фортификационных сооружений, которые расположены на краю проезжей части разрушенного моста. «После этого должны зайти работники, чтобы взять пробы грунта, потому что на сегодняшний день еще не понятно точно, что нужно строить, поскольку нет проб. И нет серьезных готовых экспертиз тех частей моста, которые остались. Более того, в этом овраге нужно ставить опору. Нужно взять забор грунта, чтобы понять, какую опору ставить», – рассказал эксперт.

«Мост, который стоял, был рассчитан на 60 тонн, а будет строиться временный проход, рассчитанный на не более 5-6 тонн. Поэтому есть определенная логика выполнения работ», – добавил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

Роман Безсмертный также заявил, что события, которые произошли 6 августа, в Павлополе (Донецкая обл.) и Станице Луганской (Луганская обл.), являются целостной провокацией со стороны участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и реакция украинских властей должна была быть на это жестче, вплоть до закрытия КПВВ и приостановки Минского процесса до проведения встречи в Нормандском формате.

Напомним, 6 августа представители «ЛНР», которые одновременно представляют НВФ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пересекли линию разграничения и заявили присутствующей прессе, что, якобы в соответствии с Минскими соглашениями, «ЛНР» должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию города Счастье. В СБУ прокомментировали этот инцидент и назвали его провокацией. Несмотря на провокации, украинские военные продолжают разминирование территории вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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