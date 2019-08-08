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Вонь стоит бешеная: Жители Донецка показали рыбу в Кальмиусе (Фото). Новости

Вонь стоит бешеная: Жители Донецка показали рыбу в Кальмиусе (Фото)

08.08.19 15:39dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке в реке Кальмиус местные жители наблюдают массовый мор рыбы, от этого в некоторых районах стоит сильный неприятный запах. Люди делятся снимками в соцсетях.

Дончане обсуждают возможные причины такой ситуации:

  • Елена: «Что происходит на Кальмиусе? Дохлой рыбы 50 кг только со стороны "Спарты" по пр. Дзержинского! Снимок только с одной стороны камышей… На берегу пляжа возле спасательной – вообще жесть. Правда, волнами начинает разносить рыбу на глубину»;
  • Леонид: «Что-то сливают туда»;
  • Павел: «Вот на 3-м городском та же беда была, много дохлого карася плавало»;
  • Вика: «От чего это все произошло!? Выброс в воду какой-то, наверное, был... И все молчат».

Также люди высказывают возмущения и отмечают вонь из-за рыбы:

  • Игорь: «Вонь стоит бешеная, а СМИ молчат! Это никому не нужно»;
  • Оксана: «Да, вонь жуткая»;
  • Макс: «А, теперь понятно, почему так воняет со стороны Дзержинского, когда едешь по Ильича»;
  • Людмила: «Жесть».

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