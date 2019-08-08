Вонь стоит бешеная: Жители Донецка показали рыбу в Кальмиусе (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в реке Кальмиус местные жители наблюдают массовый мор рыбы, от этого в некоторых районах стоит сильный неприятный запах. Люди делятся снимками в соцсетях.
Дончане обсуждают возможные причины такой ситуации:
- Елена: «Что происходит на Кальмиусе? Дохлой рыбы 50 кг только со стороны "Спарты" по пр. Дзержинского! Снимок только с одной стороны камышей… На берегу пляжа возле спасательной – вообще жесть. Правда, волнами начинает разносить рыбу на глубину»;
- Леонид: «Что-то сливают туда»;
- Павел: «Вот на 3-м городском та же беда была, много дохлого карася плавало»;
- Вика: «От чего это все произошло!? Выброс в воду какой-то, наверное, был... И все молчат».
Также люди высказывают возмущения и отмечают вонь из-за рыбы:
- Игорь: «Вонь стоит бешеная, а СМИ молчат! Это никому не нужно»;
- Оксана: «Да, вонь жуткая»;
- Макс: «А, теперь понятно, почему так воняет со стороны Дзержинского, когда едешь по Ильича»;
- Людмила: «Жесть».
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