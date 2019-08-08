Вонь стоит бешеная: Жители Донецка показали рыбу в Кальмиусе (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в реке Кальмиус местные жители наблюдают массовый мор рыбы, от этого в некоторых районах стоит сильный неприятный запах. Люди делятся снимками в соцсетях.

Дончане обсуждают возможные причины такой ситуации:

Елена: «Что происходит на Кальмиусе? Дохлой рыбы 50 кг только со стороны "Спарты" по пр. Дзержинского! Снимок только с одной стороны камышей… На берегу пляжа возле спасательной – вообще жесть. Правда, волнами начинает разносить рыбу на глубину»;

Леонид: «Что-то сливают туда»;

Павел: «Вот на 3-м городском та же беда была, много дохлого карася плавало»;

Вика: «От чего это все произошло!? Выброс в воду какой-то, наверное, был... И все молчат».

Также люди высказывают возмущения и отмечают вонь из-за рыбы: