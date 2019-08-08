Эксперт назвал главную сложность в переговорах в Нормандском формате. Новости

Главная сложность в переговорах в Нормандском формате заключается в поиске новых переговорных возможностей, которые могут вести международные партнеры Украины без Украины. Об этом заявил исполнительный директор центра прикладных исследований «Пента» Александр Леонов.

«Встреча в Нормандском формате зависит от всех 4-х сторон. Понятно, что Путину эта встреча нужна только для того, чтобы что-то получить», – говорит он.

По его словам, сейчас в международном сообществе все чаще начинают вести переговоры об Украине без Украины, о чем свидетельствует ситуация с возвращением России в ПАСЕ. «Я боюсь, чтобы за спиной Украины не договорились об определенных вещах и на Нормандской встрече господина Зеленского не поставили бы просто перед фактом, и чтобы он на это не согласился. По большому счету, это на мой взгляд самая большая опасность, которая сейчас существует», – считает Леонов.

Эксперт пояснил, что вся конкретика переговоров в Нормандском формате, которую требует Россия, уже давно была проговорена Украиной с международными партнерами и определена в «дорожной карте». «Сначала – реализация решений по безопасности, прекращение огня, возвращение в Украину всех пленных и так далее. Почему сейчас начинают все с чистого листа, когда фактически нужно просто реализовывать договоренности? Такое начало с нулевого отсчета дает России и друзьям в Европе новые возможности», – убежден аналитик.

Эксперт также отметил, что провокационные события, которые произошли 6 августа в Станице Луганской (Луганская обл.) со стороны «ЛНР», обусловлены именно этими надеждами на новые возможности в переговорном процессе.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном относительно встречи в Нормандском формате.

Напомним, 6 августа представители «ЛНР», которые одновременно представляют незаконные вооруженные формирования (НВФ) на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пересекли линию разграничения и заявили присутствующей прессе, что, якобы в соответствии с Минскими соглашениями, «ЛНР» должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию города Счастье. В СБУ прокомментировали этот инцидент и назвали его провокацией. Несмотря на провокации, украинские военные продолжают разминирование территории вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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