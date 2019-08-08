В «ДНР»: Водители в соцсетях обсуждают, можно ли ездить на украинских номерах. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области автомобилисты не могут ездить на авто с украинскими номерами: в случае остановки сотрудниками «ГАИ ДНР» автомобиль отправляют на штрафплощадку. Своим опытом и способами временного обхода «законов ДНР» местные жители делятся в соцсетях.

В частности, Андрей спрашивает у местных жителей, можно ли ездить по «республике» без «номеров ДНР». «1,5 года не ездил. Авто на учете в Макеевке, но республиканские номера не получал», – пишет он.

Жители Донецка рассказывают о езде с украинскими номерами:

Рустам: «Сейчас затишье, что ли… Езжу на укрномерах по городу, не тормозят»;

Аля: «Вообще не вариант. Первый ГАИшник – и машина на штрафстоянке. А их сейчас очень много на дорогах»;

Александр: «Ездить без регистрации – это рулетка. 50/50. Если тормознули, то сразу требуют ДНРовские документы. Ну а что происходит при их отсутствии, все и так знают. Чтобы повысить шансы обратить на себя внимание сотрудников ДПС, достаточно ехать на укрномерах стандарта 2015 года с какой-нибудь серией ІХ и раньше».

Пишут люди и о штрафах за отсутствие номеров «ДНР». «Оплата услуг эвакуатора около 3 тыс. руб. (1,2 тыс. грн по местному курсу на 8.08.2019 – ред.) и 500 руб. (197 грн – ред.) штраф официальный», – делится «Inverser Pro».

Некоторые люди дают советы автору поста, как поступить:

Валерия: «Езжайте в МРЭО, возьмите заявление, и тогда можете ездить. Когда меня ГАИшники трусили, я так делала, брала это заявление на постановку и ездила до момента постановки»;

Андрей: «Просто взять бланк заявления и тупо с ним ездить, не ставя машину на учет?»;

Валерия: «Нет, все равно придется поставить авто на ДНР учет, просто это время. И чтобы поставить быстро, нужно давать взятки, а так по ноте закона берете заявление и через какое-то время едете на постановку»;

«Buchkowsky»: «Просто надо без машины мотнуть в МРЭО, а потом уже на машине ехать, если по пути до МРЭО остановят, то прокатит… На блокпостах есть гайцы, подойдите к ним и спросите»;

«Don»: «Я по заявлению спустя год поставил. ГАИ могут отправить авто на штрафстоянку сразу. Просто часто "входят в положение", видя, что вы действительно едете ставить авто на учет. А если заявление у вас месяцами лежит – то не факт, что они вам поверят».

Ранее сообщалось, что 24 мая «народный совет ДНР» принял «закон», обязывающий владельцев страховать свои транспортные средства.

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб., а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также: