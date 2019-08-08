На Луганщине военные инженеры восстановили переправу через Северский Донец. Новости

В Луганской области военные инженеры ликвидировали последствия непогоды и восстановили движение транспорта по понтонной переправе через реку Северский Донец в направлении к прифронтовому селу Крымское.

«Это связано с большим количеством осадков. За последние двое суток их было достаточно большое количество, и за это время вода поднялась на полметра», – пояснил военнослужащий ВСУ Виталий.

«Вода поднялась хорошо. Мы понимаем, что автомобили бы не справились, чтобы проехать здесь. Чтобы проделать эти работы, были задействованы две специальные машины и с помощью катера урегулировали переправу», – отметил военнослужащий ВСУ Остап.

На Луганщине с начала боевых действий понтонные переправы в некоторых населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, являются единственной возможностью транспортного сообщения. Их надлежащее функционирование обеспечивают украинские военные. По этим переправам к бойцам ВСУ также доставляют продовольствие и боеприпасы, по этим мостам эвакуируют раненых и погибших.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»