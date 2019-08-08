Им хлеб уже в долг не дают: Глава профсоюза пояснил протест горняков на Донетчине. Новости

На Донетчине сегодня, 8 августа, продолжается протест работников шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь», которые перекрыли трассу Покровск – Курахово в районе Цукурино. Об этом рассказал председатель профсоюзной организации НПГУ шахты «Кураховская» Алексей Сорока.

По его словам, на такие меры горняки пошли, поскольку не был достигнут компромисс о выплате им задолженности по заработной плате. «У нас последняя выплата была 2-3 июня. Только по нашей шахте задолженность 14,3 млн грн. до решения Кабмина мы предложили компромисс – выплатить аванс в счет будущей лавы, которая запускается 23 августа, под будущие угли, в районе до 50 млн грн», – сообщил Сорока.

«Люди приступили к работе и ждали решения правительства. Им хлеб уже в долг не дают в магазине. Вчера в 18:15 замгубернатора перезвонил и сказал, что компромисс не найдет», – добавил глава профсоюза шахты «Кураховская».

В связи с этим сегодня около 100 горняков перекрыли дорогу в направлении Мариуполя и Запорожья. Сколько будет продолжаться протест, пока неизвестно.

Напомним, 5 августа около 100 горняков шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» шли пешим ходом из Горняка в Селидово (Донецкая обл.), требуя погасить задолженность по зарплате. Акция протеста продолжилась и 6 августа.

Как сообщалось ранее, на 1 августа задолженность по заработной плате шахтерам на государственных угольных предприятиях составляет более 1 млрд грн. На данный момент ситуация в угольной отрасли достаточно критическая. Председатель первички НПГУ ОП «Шахта 1/3 "Новогродовская"» Сергей Павлов сообщил, что, если горнякам не погасят задолженность по зарплате, они приедут в Киев на День шахтера под стены Офиса президента и Кабинета министров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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