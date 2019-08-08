«ДНР» и «ЛНР» объединили железные дороги в концерн «Железные дороги Донбасса». Новости

В «ДНР» и «ЛНР» объединили железные дороги в трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Регистрация концерна была проведена 25 июля 2019 года. Об этом рассказал «гендиректор "Донецкая железная дорога"» Владимир Кабаций, пишут местные интернет-ресурсы.

«Генеральным директором-председателем правления концерна назначен Назарян Василий Витальевич. Участники концерна – ГП "Донецкая железная дорога" и ГУП "Луганская железная дорога"», – рассказал Кабаций.

Также «и. о. замминистра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Владимир Евдохин отметил, что создание трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» позволит оптимизировать железнодорожные перевозки между «ДНР» и «ЛНР». «Создание трансграничного концерна, проще сказать, объединение двух дорог под единое управление, позволит оптимизировать перевозки грузов и пассажиров на территории двух республик и максимально эффективно использовать производственные мощности железных дорог», – сказал Евдохин.

При этом он добавил, что имущество «Луганской железной дороги» и «Донецкой железной дороги» в рамках созданного концерна «контролируется и остается за правительствами ЛНР и ДНР».