Накануне учебного года Сайдик призвал придерживаться «режима тишины» на Донбассе. Новости

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик выразил сожаление о том, что не состоялось инициированное украинской стороной заседание в режиме видеоконференции подгруппы по безопасности ТКГ. В связи с этим Сайдик сделал заявление, сообщает сегодня, 8 августа, пресс-служба ОБСЕ.

«Я искренне сожалею о том, что 7 августа 2019 года рабочая группа ТКГ по безопасности не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции, как это предложила украинская сторона. Глубоко убежден, что, в духе Минских соглашений, открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины», – говорится в заявлении.

«Настоятельно призываю все стороны всецело, полностью и безоговорочно соблюдать свои обязательства по перемирию, согласованному Трехсторонней контактной группой и успешно вступившему в силу 21 июля. Этого требует не только память о случившихся жертвах, но и необходимость избежать возможных новых жертв, особенно в преддверии нового учебного года», – уточнил Сайдик.