На въезде в Краматорск латают ямы и выбоины, но водители недовольны (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) латают ямы и выбоины на путепроводе на въезде в город. Однако водители вместо того, чтобы благодарить, – недовольны.

Так, путепровод по улице Танкистов – это южные ворота Краматорска. Гостей города встречают выбоины на полколеса. Чтобы не попасть в ловушку, водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения. Но, наконец-то, здесь появилась строительная техника, и коммунальщики взялись латать асфальт. Но у водителей вместо радости – возмущение. «Вон дырки, вон дырки. Они же не латают. Они кусками делают, и то – промежутками. Вон, возьми возле шиномонтажки прямо – дырки. Смысл от этих латок?», – говорит краматорчанин Роман Безруков.

По словам владельцев автомобилей, в этом году здесь латают выбоины уже в третий раз, потому что асфальт не выдерживает. «Ну, не знаю, ямы залатают, а там дальше горбы. Там оно быстро рассыплется, скорее всего. Оно же вечно так делают, что рассыпается сразу моментально», – считает краматорчанин Богдан Сидоренков.

Коммунальщики же оправдываются, что, мол, это только аварийный ремонт, а нужен капитальный. На это денег в городском бюджете нет. Поэтому делают все, что могут. «Выделены деньги из городского бюджета на текущий ремонт. Также будет и Танкистов полностью и этот мост будет сделан полностью текущий ремонт в этом году. И потом переходим на Олексы Тихого в тех участках, где не проводятся тендеры на капитальный ремонт», – сообщил директор коммунального предприятия «Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на них» Николай Непомящий.

Этот мост может попасть под программу капремонта улицы Олексы Тихого. Работы обещает профинансировать Донецкая областная военно-гражданская администрация. Впрочем, за 2 года за пределы обещаний никто не сдвинулся.

Источник: ТК «Донбасс»