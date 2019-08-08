В Украине начнут штрафовать владельцев «евроблях» (Видео). Новости

В Украине владельцев «евроблях» ждут штрафы. Льготный период, когда они могли легализовать автомобили со скидкой, истек еще в феврале. Но введение санкций отложили до 24 августа.

У жителя Мариуполя (Донецкая обл.) Владимира машина на еврономерах. Старенькое БМВ пригнал из Польши в январе, но пока ездит на иностранных номерах. По словам мужчины, он не против растаможить, но это слишком дорого. Поэтому ждет, когда стоимость процедуры снизится. «В принципе, план "Б" есть, руки есть. У меня есть возможность как донора ее пустить. У сына машина есть. Значит, просто основные агрегатные запчасти пойдут, пойдут на нее. А так – выхода другого пока нет, будем делать все официально», – сказал Владимир.

Погостить к брату в Донецкую область из Германии приехал Александр. Сейчас ездит на машине брата. Свою гнать в Украину побоялся из-за разбитых дорог. Мужчина считает, что владельцам «евроблях» надо идти навстречу, а не обременять штрафами. «Естественно, стоит разрешить. На этом ездить? Как-то не комильфо. Сами воспроизводить хорошего не можем. Дайте тем, кто может, есть возможность купить это за границей», – говорит он.

По словам Александра, за границей можно хоть каждую неделю менять авто. «На каждом практически перекрестке есть автохаус. Ты можешь приехать на своем старом, оставить его, доплатить какую-то сумму, взять что-то лучше и уехать. Ну, там формальности, там номера, это делается в течение 30 минут», – рассказал житель Германии.

Но штрафы за «евробляхи» будут. За превышение сроков пребывания на территории Украины от 10 до 20 суток – 17 тыс. грн. От 20 до 30 суток – 85 тыс. грн. И 170 тыс. грн или конфискация – если машина задержалась более чем на месяц.

На то, чтобы растаможить уже завезенные машины с большой скидкой, у автовладельцев было 3 месяца. Еще полгода законодатели дали на растаможку без льгот. «Во время льготного периода растаможилось примерно 200 тыс. авто, это 1/4 часть автомобилей реальных, которые есть на сегодня», – сообщил автоэксперт Сергей Ключук.

Все остальные вскоре попадут под пристальное внимание правоохранителей. Их будут останавливать для проверки условий ввоза и выписывать штрафы. На уплату будет неделю-две. Если остановят повторно, оштрафуют на крупную сумму. Или доставят авто на штрафплощадку, где за его пребывание тоже придется платить.

Автоэксперт Сергей Суховский уверен, что владельцы будут оказывать сопротивление. «Сложнее это будет сделать в столице и в крупных городах, и проще на окраинах. Потому что в крупных городах больше людей, которые юридически подкованы, у которых есть знакомые, которые могут помочь с юридической практикой», – объяснил он.

В то же время, по данным эксперта, именно во время льготного периода украинцы дополнительно ввезли более 130 тыс. «евроблях», чтобы растаможить их на выгодных условиях.

Источник: ТК «Донбасс»