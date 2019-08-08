Теплые кредиты: Два банка возобновили программы. Новости

Государственное агентство по энергеэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с Приватбанком и Укргазбанком на софинансирование выделенных правительством 380 млн грн для утепления. Об этом сегодня, 8 августа, сообщила пресс-служба агентства.

Поэтому в текущем году еще около 3 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а это более 230 тыс. семей, смогут:

привлечь до 1 млрд грн «теплых кредитов»;

получить до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов;

экономить 50% и более на коммунальных услугах;

повысить стоимость квартир в утепленном доме в среднем на 30%.

«Поэтому уже сейчас, уважаемые председатели ОСМД, подавайте заявки в Укргазбанк и Приватбанк с готовыми проектами на утепление многоэтажек», - прокомментировал ситуацию председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как пояснил Савчук, это возможность уже готовиться к отопительному сезону и делать коммунальные счета меньше. «Также обращаюсь к руководителям местных органов власти рассмотреть возможность увеличения финансирования местных программ удешевления "теплых кредитов" в пользу громад общин», – призвал Савчук.