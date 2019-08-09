Более 200 тысяч пенсионеров в Украине получают пенсию от 10 тысяч гривен. Новости

Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6% больше, чем в январе 2019 года. Об этом говорится в Аналитической справке по итогам работы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в I полугодии 2019 года, сегодня, 8 августа, опубликованной на сайте ПФУ.
Минимальная пенсия по возрасту выросла с 1 497 грн по состоянию на 1 января 2019 года до 1 564 грн по состоянию на 1 июля 2019 года.
Кроме того, в отчете приведены данные по размерам пенсии. Так, более 10 тыс. грн в Украине получают 237,7 тыс. пенсионеров. Средний размер выплат составляет 12 845,25 грн.
Пенсию до 1 400 грн получают 75 619 пенсионеров. Средний размер выплаты составляет 908, 55 грн.
Ранее сообщалось, что в Украине за полгода количество пенсионеров уменьшилось на более чем 120 тысяч.
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