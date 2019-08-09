Вне «ДНР»: Жителя Донецка удивила красота Мариуполя (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», проводил свой отпуск с семьей на подконтрольной части Донецкой области. В частности, дончане побывали в Мариуполе. Город впечатлил из своими изменениями.

Для морского отдыха семья выбрала городской пляж Мариуполя. Им понравилось это место отдыха, удивили чистота, бесплатные лежаки и душ с пресной водой (обмыться после моря).

Днем на пляже было не так много отдыхающих. «Пляжи оборудованы всем необходимым, пляжи убирают – ни окурков (есть лишь кое-где). Точки с кофе, холодными напитками. Я честно, от городского пляжа такого не ожидал… Стеллажи, лежаки – каждый желающий на них может прилечь, это совершенно бесплатно. Не на каждом курорте вы такое увидите. Понравился мне этот пляж… Берег пологий, для детей – самое то», – прокомментировал увиденное «Стиг Барди».

В следующий раз дончане посетили городской пляж в пятницу, в 17 часов вечера. «Очень-очень много людей и машин. Куда ни глянь – везде люди. Я в шоке от такого количества людей», – отмечает мужчина. При этом на самом деле, как видно на кадрах, пляж не настолько заполнен, даже есть свободные лежаки под навесами.

Также «Стиг Барди» побывал в реконструированном Городском парке. «Мариуполь наши дни. И все же он красив!», – обозначил дончанин.

Впечатлил его и Театральный сквер. «Мариуполь смог удивить своей красотой. Не ожидал», – резюмировал он.

Раннее дончанин представил обзор цен в Мариуполе, сравнив их с позициями в супермаркете Донецка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: