Переселенцы, вернувшиеся на неподконтрольный Донбасс, рассказали о своих доходах. Новости

В первом квартале 2019 года из тех переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, 38% оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание», еще 44% – как «средств достаточно на базовые потребности». Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, 12% переселенцев, вернувшихся домой сообщили, что вынуждены экономить даже на питании, что на 7% больше, чем среди ВПЛ, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Эксперты также выяснили, каким образом домохозяйства переселенцев могли бы покрыть неожиданные расходы в размере 1700 грн (прожиточный минимум в соответствии с государственным бюджетом Украины по состоянию на декабрь 2017 года) и 3700 грн (минимальная заработная плата по состоянию на январь 2018 года).

«26% ВПЛ, которые вернулись на НКТ**, и 22% иных жителей НКТ ответили, что для них покрыть 1700 грн бы легко. Впрочем, неожиданные расходы в размере 3700 грн не смогли бы себе позволить 53% ВПЛ, которые вернулись на НКТ, и 62% других жителей НКТ», – говорится в отчете.

Скриншот отчета МОМ

Опрос также показал, что месячный доход 54% переселенцев, вернувшихся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, составляет от 1500 грн до 7000 грн. При этом 29% респондентов не ответили на этот вопрос.

Переселенцы, вернувшиеся на неподконтрольный Донбасс, назвали свои главные источники доходов:

пенсия по возрасту или выслуге лет – 57%;

заработная плата – 29%;

социальная помощь – 26%;

финансовая поддержка со стороны родственников – 8%;

случайные заработки – 5%.

Экономически неактивное население составляет 72% опрошенных ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, из них – 64% пенсионеров.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

**Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория.

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