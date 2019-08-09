Не просто об установлении мира: Экс-омбудсмен Украины займется реинтеграцией Донбасса. Новости

Создание рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса при Комиссии по вопросам правовой реформы – это очень четкий сигнал всему украинскому обществу. Об этом рассказала экс-омбудсмен и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская, которая вошла в состав этой группы.

По ее словам, рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса еще не успела собраться и обсудить планы работы, поскольку указ о ее создании «совсем свежий».

«Я искренне эмоционально аплодирую президенту Зеленскому за то, что такая группа возникла. Во-первых, это четкий сигнал, всему обществу и всем гражданам Украины, в том числе и живущим сегодня на неподконтрольной территории о том, что речь идет не просто об установлении мира и окончании конфликта в его горячей фазе, а речь идет именно о реинтеграции временно оккупированных территорий. Наступит тот день, и я очень надеюсь, что этот день наступит скоро, когда мы снова будем жить вместе в единой стране», – отмечает Лутковская.

«Это очень правильный шаг в части того, что мы, наконец, заговорили о реинтеграции и будем в рамках этой рабочей группы говорить в том числе и о переходном правосудии. Это достаточно сложная вещь, которая на сегодняшний день есть во всех государствах, которые пережили как внутренние, так и внешние конфликты. Это законодательство, которое на определенный период времени, иногда очень длительный – до 20 лет, регулирует самые сложные и самые чувствительные вопросы, связанные с конфликтом», – рассказала эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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