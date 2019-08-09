В «ДНР»: Россиянин показал, сколько в Донецке стоят сигареты (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке стоимость сигарет стартует от 19 руб. (7,4 грн по местному курсу на 9.08.2019). Об этом в социальных сетях рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший Донецк.

Россиянин приехал на рынок «Соловки» в Ленинском районе города. Он показал цены на табачные изделия, предлагаемые дончанам на рынке. Выбор сигарет – большой, есть и ароматизированные. Стоимость самых дешевых составляет 19 руб. (7,4 грн), самая дорогая пачка имеет цену 53 руб. (20,6 грн).

«Цены для курильщиков. Сигареты – от 19 руб. (7,4 грн – ред.). В России такого даже близко нет», – прокомментировал мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube