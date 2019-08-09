Сводка из зоны ООС за 8 августа: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:

вблизи Богдановки – из противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Новогригорьевки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Лебединского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Лебединского – из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под огнем оказались поселок Доломитное на окраине Горловки; Ясиноватая и прилегающее к ней село Каштановое; поселок Александровка на западе Донецка; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.