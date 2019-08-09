Как часто жители неподконтрольного Донбасса и ВПЛ пересекают КПВВ, – опрос. Новости

В первом квартале 2019 года 85% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине часть Донбасса, сообщили, что пересекают линию разграничения по крайней мере раз в квартал или чаще, так же как и другие жители неподконтрольной территории (84%).

Согласно опросу, 45% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Донбасс, и 36% жителей неподконтрольных территорий пересекают линию разграничения по крайней мере раз в месяц или чаще.

«Главными причинами текущего визита на подконтрольную Украине территорию как для ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, так и для других жителей неподконтрольной Украине территории было посещение друзей и семьи (55% и 46% соответственно), а также получение выплат и снятие наличных (26% и 24% соответственно)», – говорится в отчете.

Скриншот отчета МОМ

Отмечается, что наиболее часто упоминаемыми целями посещения подконтрольной Украине территории в первом квартале 2019 года как для ВПЛ, которые вернулись, так и для жителей неподконтрольного Украинским властям Донбасса были следующие:

получение банковских услуг – 39% и 41%;

приобретение лекарств – 21% и 18%;

покупка продуктов питания – 14% и 10%.

Эксперты сообщили, что только 27% ВПЛ, которые вернулись, и 26% других жителей неподконтрольного Украине Донбасса сообщили, что не пересекали линию разграничения в течение трех месяцев, чтобы получить услуги или купить товары.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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