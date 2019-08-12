В «ДНР»: Россиянин показал, каких животных продают на рынке в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке «Соловки» в Ленинском районе можно приобрести животных. Об этом рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший Донецк.

«Иду в отдел, где продаются разные рыбки, животные тоже, наверное, продаются», – отметил россиянин.

Он показал рыбок, которых продавцы предлагают дончанам:

Также в продаже есть попугаи:

волнистые по 200 руб. (78 грн по местному курсу на 12.08.2019),

ожереловые – по 5 тыс. руб. (1 тыс. 938 грн),

кореллы – 900 руб. (349 грн).

Кроме того, продаются шиншиллы, котята, щенки разных пород, утята, цыплята и куры.

Напомним, гражданин РФ Сергей Борисов показал цены на сигареты в неподконтрольном украинским властям Донецке. Также он сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими, показал, какие в Донецке делают бургеры в «ДонМаке», и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР». Россиянин также рассказал, как за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.

Кроме того, Борисов показал цены на продукты и другие товары на рынке «Соловки».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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