Кто жертва, а кому в тюрьму: Эксперт пояснила задачи переходного правосудия для Донбасса. Новости

Один из самых сложных вопросов, на которые нужно найти ответ при подготовке к реинтеграции Донбасса, является законодательное определение, кто является жертвами вооруженного конфликта. Об этом рассказала экс-омбудсмен Украины и участник рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса Валерия Лутковская.

«Кто является жертвой конфликта? Это только те люди, которые потеряли своих родных? Или это в том числе те, кто потерял свою собственность? Или это мы с вами, потому что мы не можем с чистой душой запускать фейерверки в Новый год, потому что мы понимаем, что это неправильно, когда слышны взрывы, даже праздничный салют, в стране, которая воюет», – отметила Лутковская.

По ее словам, ответить на эти вопросы должно законодательство о переходном правосудии. «Каким образом компенсировать этот статус жертвы, что должно подлежать компенсации. Скажем, машина, которая была отдана для волонтерского движения – она подлежит компенсации или нет? Разрушенный дом, потерянный брат, дети, которые выросли без отца. Что подлежит компенсации, какой ущерб должен быть компенсирован, кто конкретно должен нести ответственность за те действия, которые были в рамках конфликта», – поясняет некоторые задачи переходного правосудия эксперт.

Экс-омбудсмен также привела пример разговора с женщиной, которая последние 4 года прожила со своими детьми на неподконтрольной Украине территории Донбасса, а теперь переселенка: «Так сложились ее обстоятельства, она не могла выехать. Сейчас она работает в маникюрном салоне. Она приехала ко мне и первый вопрос ее был: Скажите, я потом буду сидеть в тюрьме, когда Украина восстановит контроль за границей? Для нее мы должны создать законодательство, которое будет четко и ясно регламентировать, кто будет нести ответственность за то, что происходило во время конфликта, а кто нет... Учитель, врач, парикмахер должны понимать, что они не несут ответственность».

«Люди [на неподконтрольной украинским властям части Донбасса] должны понять, почему их жизнь изменится к лучшему [в ходе реинтеграции]. Что у них снова появятся те права и свободы, которыми мы на подконтрольной украинскому правительству территории пользуемся совершенно свободно», – подчеркнула экс-омбудсмен Украины.

Лутковская также убеждена, что создание рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса при Комиссии по вопросам правовой реформы – это очень четкий сигнал всему украинскому обществу о том, что речь идет не просто об установлении мира и окончании конфликта, а именно о реинтеграции неподконтрольных территорий.

Как сообщалось ранее, правозащитники считают, что правосудие переходного периода для Донбасса в период перехода от боевых действий к мирной жизни должно включать четыре основных направления, и их необходимо закрепить на законодательном уровне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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