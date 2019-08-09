На Донетчине продолжается протест шахтеров, трасса снова перекрыта. Новости

На Донетчине сегодня, 9 августа, работники шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» продолжают акцию протеста и снова перекрыли трассу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Горняки шахты "Кураховская" перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка – они требуют погашения задолженности им по зарплате», – написал он.

«Со вчерашнего утра шахтеры "Кураховской" блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь и настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств», – добавил Волынец.

Напомним, 5 августа около 100 горняков шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» шли пешим ходом из Горняка в Селидово (Донецкая обл.), требуя погасить задолженность по зарплате. Акция протеста продолжилась и 6 августа. 8 августа шахтеры перекрыли дорогу в населенном пункте Цукурино (Донецкая обл.), вечером же представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что акция протеста прекращена.

Как сообщалось ранее, на 1 августа задолженность по заработной плате шахтерам на государственных угольных предприятиях составляет более 1 млрд грн. На данный момент ситуация в угольной отрасли достаточно критическая. Председатель первички НПГУ ОП «Шахта 1/3 "Новогродовская"» Сергей Павлов сообщил, что, если горнякам не погасят задолженность по зарплате, они приедут в Киев на День шахтера под стены Офиса президента и Кабинета министров.