Социальный гардероб: В Краматорске заработал магазин бесплатной одежды (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в обновленном помещении возобновил работу магазин бесплатной одежды, созданный на базе пространства поддержки благотворительного фонда «Каритас Краматорск».

Работники фонда собственными силами сделали в комнате ремонт, рассортировали одежду в новые ящики, поставили стеллажи. По словам менеджера «Каритас Краматорск» Алины Нейштадт, здесь социально незащищенные люди могут бесплатно получить одежду и обувь.

«Услуга заключается в том, что наши бенефициары, это люди социально незащищенные, это переселенцы. Те, у кого есть необходимость в вещах, могут к нам обратиться, могут приходить и брать здесь абсолютно бесплатно вещи», – отметила она.

Для удобства в магазине все вещи рассортированы в ящиках, которые подписаны. Тут есть мужская и женская одежда, детские вещи, а также обувь и верхняя одежда. Ранее же помещение не было приспособлено для посетителей. Социальный гардероб работает в Краматорске с июля 2018 года. За это время одежду и обувь здесь взяли более 650 человек, еще около 90 – принесли свои вещи для раздачи в магазине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»