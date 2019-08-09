Как обстрел Павлополя отразится на переговорах ТКГ в Минске, – мнение. Новости

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоится 21 августа, украинская сторона обязательно поднимет вопрос обстрела бойцов ВСУ в Павлополе (Донецкая обл.) со стороны участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

«Будет более требовательная позиция представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, когда он будет говорить, что такое нарушение всех договоренностей является неприемлемым в каком бы то ни было диалоге. Это просто неправильно. Леонид Данилович поставит обязательно этот вопрос на обсуждение, и этот вопрос будет обязательно обсуждаться во время работы подгруппы по вопросам безопасности», – сказала она.

«У меня же на заседании гуманитарной подгруппы, я честно скажу, я постараюсь не обсуждать этот вопрос, потому что за теми переговорами, которые веду я, находятся судьбы огромного количества людей. Я честно скажу, я не пойду сегодня на конфронтацию, просто понимая, что любая конфронтация может осложнить жизнь тех людей, которые сегодня находятся незаконно под стражей», – сообщила Лутковская.

Она добавила, что перед очередным заседанием ТКГ в Минске представители украинской стороны получат соответствующие директивы, в частности от президента Украины Владимира Зеленского, что определит их позицию на переговорах.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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