В «ЛНР»: Как проходит разминирование вблизи моста у КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Представители «МЧС ЛНР» продолжают разминировать подконтрольную «республике» территорию вблизи взорванного моста у Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом говорится в видеосюжете «народной милиции ЛНР», обнародованном 8 августа.
«В ходе проведения инженерно-саперных работ обезврежено свыше 70 взрывоопасных предметов. От смертельных находок очищен участок местности площадью почти 8 тыс. кв. м. Часть из них были уничтожены подрывом на месте в связи с невозможностью безопасной деактивации», – заявили в «ЛНР».
Территорию вблизи моста также расчищают от деревьев и зеленых насаждений.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) продолжается разминирование – со стороны подконтрольной украинским властям, и со стороны неподконтрольной. До начала строительных работ по возведению нового моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» экспертам и специалистам предстоит еще многое подготовить для этого, не только разминировать территорию.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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