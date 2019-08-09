Е-пенсия: Пенсионный фонд запустил новый электронный сервис. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) представил новый электронный сервис – «Е-пенсия», с помощью которого граждане теперь могут подавать документы для оформления пенсии через веб-портал электронных услуг ведомства. Как сообщают «Донецкие новости», о новой услуге сегодня, 9 августа, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава ПФУ Евгений Капинус.

По его словам, сейчас на портале ПФУ зарегистрировано 160 тыс. пользователей, которые имеют цифровые подписи, чтобы пользоваться электронными услугами ведомства без посещения отделений Пенсионного фонда.

«Я уверен, что с каждым днем мы будем получать большее количество людей, которые пользуются этими услугами. Поскольку нет необходимости обращаться в отделение и тратить время на то, чтобы идти и подавать документы. Можно это просто сделать через веб-портал», – сказал он.

С помощью бесплатного сервиса «Е-пенсия» граждане могут подать документы в ПФУ для назначения пенсии в электронном виде. Для этого заявление и копии документов должны быть заверены электронной подписью. «Это недолгая процедура. Если готовы все сканы [документов], это занимает до 10 минут. В отделении, с учетом того, что нужно сканировать документы, проводить другие мероприятия, это может занять около получаса», – отметил Капинус.

«На сегодня нет жестких требований, какими должны быть сканы документов. Это может быть фотография с мобильного, загруженная в компьютер, или скан-копия соответствующего документа. Главное – чтобы этот образ распознала система», – сообщил глава ПФУ.

Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней. После принятия решения о назначении пенсии граждан уведомят об этом электронным или SMS-сообщением о необходимости посетить сервисный центр для получения пенсионного удостоверения.

Глава правления Пенсионного фонда Украины также сообщил, что ведомство готовится в ближайшее время запустить мобильное приложение, через которое также можно будет подавать и получать информацию от ПФУ, в частности о своем заработке, страховом стаже и о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения.