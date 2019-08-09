В Пенсионном фонде заявили о стабильной финансовой ситуации. Новости

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) на сегодняшний день стабильная финансовая ситуация. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 августа, в ходе брифинга в Киеве заявил глава ПФУ Евгений Капинус.

«На сегодня у нас сбалансированный бюджет, который был принят Кабинетом министров. На сегодня мы видим достаточно позитивную тенденцию по поступлениям ЕСВ. Если брать прогнозы показателей, которые были по первому полугодию, мы имели около 8 млрд грн дополнительного ресурса», – сказал он.

«Я убежден, что на сегодня финансовая ситуация у нас стабильная, и нет каких-то негативных факторов», – заявил глава ПФУ.

Как сообщалось ранее, ПФУ представил новый электронный сервис – «Е-пенсия», с помощью которого граждане теперь могут подавать документы для оформления пенсии через веб-портал электронных услуг ведомства.

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