Лутковская прокомментировала заявление Путина об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ. Новости

С самого начала вооруженного конфликта на Донбассе риторика России не изменилась и является частью информационной войны против Украины. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская, комментируя заявление Кремля о переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Информационная война не менее жестокая, чем обычная война. В результате войны гибнут люди, а в результате информационной – гибнут умы», – отметила Лутковская.

«Сообщение российского президента было достаточно жестким, и в рамках той риторики, которую мы слышим на протяжении последних 5 лет, она ни в коей мере не поменялась. Я привыкла, что если читаю эти сообщения, то стараюсь оттуда выбрать исключительно факты без их эмоциональной окраски и каких-то эмоциональных дополнений», – продолжила эксперт.

Комментируя заявление Путина об обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Донбасса, экс-омбудсмен Украины сказала следующее: «Относительно того, что украинцы обстреливают жилые дома на Донбассе, я думаю, что это категорическая неправда. Просто потому, что по моей информации, была дана команда [украинским военным], если и отвечать [на обстрелы со стороны противника], то ни в коем случае не по жилым районам, не по объектам социальной инфраструктуры. Этот вопрос тоже обсуждался в Минске, и мы максимально придерживаемся обещаний, которые мы даем».

«В данной ситуации могу сказать, что, наверное, это очередной выстрел информационной войны», – резюмировала Лутковская.

Она также сообщила, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 21 августа, украинская сторона обязательно поднимет вопрос обстрела бойцов ВСУ в Павлополе (Донецкая обл.) со стороны участников незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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