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В Донецке на остановке нашли змею (Фото). Новости

В Донецке на остановке нашли змею (Фото)

ДН

09.08.19 17:11dnews.dn.uaНовости

Степная гадюка. Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в остановочном павильоне нашли змею. Об этом местная жительница сообщает в социальных сетях. 

«Вот такую гостью можно встретить на остановке трамвая 10, РОВД», ‒ написала она опубликовав фото пресмыкающегося.

«Так там же дебри, которые никто не чистит, а должен ТТУ это делать. Больше скажу, между остановкой " Кучумово" и " Ахтырская" обитают золотые фазанчики. Очень красивый петух и серая курочка. Лично видела», ‒ прокомментировала фото дончанка Людмила. 

В комментариях некоторые пользователи предположили, что это может быть гадюка.

  • Галина: «Это гадюка. Красотка, надеюсь не убили»;
  • Григорий: «Шахматная гадюка. Если не трогать, не нападет».

Другие горожане считают, что это уж.

  • Наташа: «Никакая это не гадюка. У абсолютно любой гадюки копьевидная голова, а тут овальная. И тело сужается плавно, хвостик длинный, у гадюки же равноутолщенное тело по всей длине, хвост короткий. Странно, что в город заполз, он возле водоема живет»;
  • Ольга: «Водяной уж. Очень похож. Безобидный малыш».

Как сообщалсь ранее, в «ДНР» увеличивается популяция ядовитых змей. Так, змеи были замечены в Буденновском районе Донецка.

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