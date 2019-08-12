Без света и с забитой канализацией: Как живут переселенцы в санатории на Житомирщине (Фото). Новости

В санатории «Тетерев», расположенном в Коростышеве (Житомирская обл.), два корпуса, где проживает 67 семей переселенцев из Донбасса, отрезали от электроснабжения, якобы за долги. Но жители уверяют, что платят квартплату регулярно. Из-за отсутствия электроэнергии забилась и канализация, первые этажи затопило фекалиями.

В двухэтажном корпусе санатория темно даже днем. Его обитатели готовят еду на костре на улице. Одна из них – многодетная мама Светлана Петрук. У женщины семеро детей. «Каждый день – на костре, потому что деток надо кормить, а их много. Воду таскать. Что нам делать в этой ситуации?», – отмечает переселенка.

Фото: скриншот видео ТК «2+2»

Переселенка из Песок (Донецкая обл.) Оксана Витиженко для своих пятерых детей готовит еду в крошечной комнате и на газовом баллоне с конфоркой, хоть и знает, что это небезопасно. «Куда деваться? Я ж не буду на костре вечно готовить. Это ж представьте себе, сколько надо пойти дров насобирать воды принести. Мы живем в невыносимых условиях. Это же издевательство», – говорит женщина.

Фото: скриншот видео ТК «2+2»

Самое ужасное, что из-за отсутствия электрики забилась канализация, первый этаж санатория затапливает фекалиями. Переселенка Наталья Рыжова вынуждена вручную откачивать из помещения нечистоты. «Уже отравление фекалиями», – сквозь слезы говорит она.

Фото: скриншот видео ТК «2+2»

Главный врач санатория «Тетерев» Сергей Криворучко утверждает, что учреждение отключили от электроснабжения из-за долгов переселенцев. «Не платят ни за коммунальные услуги, ни за воду, ни за свет. На сегодняшний день была 91 тыс. грн, но мы ее потихоньку гасим – где-то 87 тыс. грн [долга] сейчас», – рассказывает он. «Отопления однозначно никакого не будет, а свет не включат, пока не погасят долг. Сейчас ничего нельзя сделать. Пока свет не включат в корпусах этих ничего нельзя сделать», – заявил главврач санатория.

Переселенцы уверяют, что за электроэнергию платят, показывают квитанции. Люди убеждены, что от электроснабжения их отключили, чтобы они быстрее выселились из санатория. «Как же вы нас выгоняете? Нет, мы вас не выгоняем. Но создают все условия для того, чтобы мы выехали», – считает Наталья Рыжова.

Фото: скриншот видео ТК «2+2»

В районной администрации Коростышева считают, что переселенцы незаконно захватили корпуса санатория «Тетерев» и живут там как самоселы. Им предлагали другое жилье, но они отказываются. Чиновники также убеждены, что за 5 лет переселенцы могли найти себе работу и собственными силами арендовать жилье, а в районный бюджет дотации на переселенцев не дают. «Мы им предлагали, где есть квартиры, есть дома – они не хотят жить. Пусть ищут себе работу, как все люди. Все люди как-то в жизни самоорганизовываются», – заявил первый заместитель Коростышевской районной администрации Виталий Соломыкин.

Переселенцы же уверяют, что альтернативного жилья им не предлагали, а купить собственное или снимать квартиру они не в состоянии.

Напомним, в санатории «Тетерев» обосновалась община из 181 человека – переселенцев из Донбасса. Из них работоспособных всего около 30 жителей. Кто мог, устроились на работу в охрану, лесхоз, магазин, на гранитный карьер. Но большинство – матери-одиночки, в том числе многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью. Около трети – дети. Переселенцы мечтают о собственном жилье и переезде, а администрация санатория – о свободной для туристов здравнице. Власти Житомирской области заявляли, что переселенцы, проживающие в санатории «Тетерев», ни за что не платят.

Как сообщалось ранее, переселенцы заявляли, что в санатории «Тетерев» они буквально выживают в нечеловеческих условиях. 25 июня в Житомирской области на трассе «Житомир – Киев» митинговали женщины-переселенки. Утром люди частично перекрыли движение по трассе «Киев – Чоп». Причина перекрытия трассы – отключение электроэнергии в санатории «Тетерев», где они живут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «2+2»

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