«Святой» мед и монастырские цветы: В Святогорской Лавре открылась «сладкая» ярмарка (Фото). Новости

Сегодня, 9 августа, на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры (Святогорск, Донецкая область) начала работу медовая ярмарка. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Во время открытия на монастырской набережной утром был проведен водосвятный молебен, по завершению которого собравшихся и всю продукцию окропили святой водой.

«На это доброе дело сегодня призываем благословение. Пускай благословляются труды тех, кто все лето трудился на пасеках и кто любит это дело. Пчеловодство дело доброе, хорошее, с деда-прадеда ведущееся», – сказал митрополит Арсений.

В выставочных палатках свою продукцию педставляли пчеловоды Славянска, Краматорска, Изюма, Сум и других городов Украины. Можно приобрести здесь и продукцию монастырской пасеки Святогорской Лавры.

Пчеловоды предлагают мед на любой вкус: из цветков подсолнуха, расторопши, гречихи, акации, лесной липы, разнотравье и майский мед. И все можно попробовать. Вдобавок расскажут о полезных свойствах меда, поделятся рецептами, посоветуют.

Также представлено большое разнообразие продуктов пчеловодства: мази, цветочная пыльца, настойки, подмор, орешки, сухофрукты в меду, изделия из воска и многое другое.

А еще на рядах можно подобрать сувениры и авторские украшения, свечи и мыло ручной работы из пчелиного воска

Цены в этом году немного выше прошлогодних. «Все дорожает», – говорят пчеловоды.

Также на ярмарке можно купить цветы и растения, которые выращивают в монастырских теплицах. Они представлены на отдельных рядах.

«Цветы мы выращиваем разнообразные. В основном – голландской селекции. Много пеларгонии голландской селекции, у нас большой широкий выбор этого цветка. В маленьких горшочках – по 25 грн, в больших – по 35 грн. Они на срезке стоят до 10 дней. Выпускает бутоны и начинает расцветать – это маленькое открытие мы сделали у себя. Много герани, петунии голландской и итальянской селекции, хризантемы все коллекционные и многие другие», –рассказала «Донецким новостям» работница теплиц Вера.

«Цветы мы выращиваем в парниках, в теплицах. Основная задача теплиц – мы все выращиваем для украшения Лавры на праздники. К нам приезжают люди, и многие хотят приобрести себе на память о Лавре или в подарок друзьям, родным. А цветы всегда были самым лучшим и красивым подарком», – продолжила она.

Ростки не продают, торгуют только саженцами в горшочках от 5 – 8 грн. «Цветов очень много, можно купить и оптом. Желающие могут приехать к нам и заказать. Например, к нам приезжают дизайнеры и те, кто владеет какими-то летними площадками», – говорит Вера.

Медовая ярмарка в Святых Горах продлится почти до конца лета – до 28 августа. Вход – свободный.