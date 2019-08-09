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Главы комитетов ВР: Разумков заявил, что будет отстаивать интересы своей политсилы. Новости

Главы комитетов ВР: Разумков заявил, что будет отстаивать интересы своей политсилы

ДН

09.08.19 19:34dnews.dn.uaНовости

Дмитрий Разумков.

Решения по руководству комитетов парламента будет принимать подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сообщил сегодня, 9 августа, во время брифинга глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что в его политической силе все избранные депутаты являются специалистами в разных отраслях, так же, как у других политических сил, и в «Слуге народа» готовы слушать предложения от коллег. «Я уверен, что во многих политических силах есть специалисты, и я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутата, которые тоже являются специалистами в разных отраслях. Мы будем озвучивать наши предложения, мы готовы слушать предложения наших коллег, но окончательные решения будут приниматься на заседании подготовительной депутатской группы, но действительно, я буду отстаивать интересы нашей политической группы», – сказал Разумков.

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