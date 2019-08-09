Главы комитетов ВР: Разумков заявил, что будет отстаивать интересы своей политсилы. Новости

Решения по руководству комитетов парламента будет принимать подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сообщил сегодня, 9 августа, во время брифинга глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что в его политической силе все избранные депутаты являются специалистами в разных отраслях, так же, как у других политических сил, и в «Слуге народа» готовы слушать предложения от коллег. «Я уверен, что во многих политических силах есть специалисты, и я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутата, которые тоже являются специалистами в разных отраслях. Мы будем озвучивать наши предложения, мы готовы слушать предложения наших коллег, но окончательные решения будут приниматься на заседании подготовительной депутатской группы, но действительно, я буду отстаивать интересы нашей политической группы», – сказал Разумков.