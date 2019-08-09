КПП «Александровка»: Перед пунктом пропуска остались ночующие машины. Новости

Пересечь линию разграничения через «республиканское» КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР») сегодня, 9 августа, не смогли до 80 машин. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Пользователь Максим сообщает, что на ночевку у пункта пропуска остались 70-80 машин.

В комментариях отмечают, что «это очень много» и вызвано тем, что представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» «медленно пропускали».

Также сообщается, что украинский КПВВ путешествующие проезжают за 15 минут, тогда как для пересечения пункта пропуска «ДНР» уходит пять и более часов.

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