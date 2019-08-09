У Зеленского пообещали, что закон об оппозиции примут, но не так быстро. Новости

Закон об оппозиции необходимо принимать, но это не ближайшая перспектива в повестке дня новой Верховной Рады. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сообщил сегодня, 9 августа, во время брифинга глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Я скажу, наверное, все же личное мнение. Я считаю, что закон об оппозиции должен был бы быть, потому что, к сожалению, сегодня мы очень часто, ну в прошлых созывах Рады, очень часто видели ситуацию следующую, что оппозиция занимала позицию, когда только критиковала, мало что предлагала и фактически не было понятно, фактически народные депутаты просто ходили на свою работу. Я уверен, что весь парламент должен работать на перспективу нашего государства, прилагая максимум усилий, потому что все люди, которые являются народными депутатами, получают заработную плату, эта заработная плата, которая идет из бюджета, а бюджет пополняют все граждане, поэтому все должны работать», – сказал Разумков.

«Но сказать, что этот закон можно будет быстро принять, к сожалению, я не могу, и, навреное, это все-таки вопрос к прошлым созывам, почему за такой период времени они не в состоянии были его принять», – попенял Дмитрий Разумков.

При этом, он не стал отвечать на уточняющий вопрос, какие основные положения должны быть в этом законе. «Это дискуссионный вопрос, я сейчас не готов говорить, потому что его нужно обговаривать, как с представителями большинства, так и с представителями оппозиции», – сказал Разумков, передав слово представителю президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслану Стефанчуку.

«Я абсолютно согласен с тем, что голосование по закону об оппозиции – это важная составляющая формирования власти в целом в Украине. И поэтому важно выписать баланс интересов власти и оппозиции, но, мне кажется, что вопросами, которые будут рассмотрены в первую очередь, – это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один, потом мы уже подойдем к тому, что будем структурировать и общество, и власть, и все остальное. Но у нас очень мало времени с тем, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве», – сказал Стефанчук.