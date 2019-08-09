У Зеленского пообещали, что закон об импичменте президента будет рассмотрен в числе первых. Новости

Законопроект об импичменте президента Украины будет в повестке дня работы новой Верховной Рады одним из первых для голосования. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сообщил сегодня, 9 августа, во время брифинга представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, уже наработан план законопроектных работ, в который вошли те законопроекты, которые обещал президент Украины, но которые были прогнорированы предыдущим составом Верховной Рады. Кроме того, есть ряд законопроектов, которые остались от предыдущего созыва, и по ним также нужно принять решение. «Далее у нас будет большой блок изменений в Конституцию, которые мы будем предлагать, чтобы процессы начались. Кроме этого, большой блок вопросов, которые касаются регламентных процессов, мы сделаем все, чтобы больше в парламенте не было депутатского спама, затягиваний, чтобы больше не носились огромные папки ненужных документов, был максимальный переход на электронные носители. Мы ускорим максимальную идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых говорили – это ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, что это будет безусловным основанием для прекращения его депутатских полномочий. А также блоки по всем основным направлениям: блок по экономике, блок по антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции, международным отношениям. Все эти вещи уже готовы. Я думаю, что в первый день вы увидите чрезвычайную эффективность работы Верховной Рады», – сказал Стефанчук.

Он также ответил на уточняющий вопрос журналиста, будет ли в числе первых рассмотрен вопрос об импичменте президента. «Закон об импичменте президента – это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде», – заявил Стефанчук.