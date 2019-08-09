Старт «MRPL City-2019»: Над побережьем Азовского моря звучат песни Бакей и Sonya Kay (Фото). Новости

Сегодня, 9 августа, в Мариуполе на берегу Азовского моря открылся трехдневный «MRPL City-2019» – самый большой музыкальный фестиваль восточного побережья.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», этот музыкальный праздник в столице Приазовья проводится в третий раз и становится традиционным мероприятием последнего месяца лета. Впрочем, с каждым годом он становится масштабнее, круче и ярче. Для того, чтобы «потусить» на «MRPL City», съезжаются гости не только со всех уголков Украины, но и из России и Беларуси.

Поток желающих попасть на фестиваль выстроился в очередь задолго до начала. Как и в предыдущие годы на территорию фестиваля запрещено проносить пиротехнику, напитки и еду, не пускают людей в состоянии алкогольного опьянения. Покупать и употреблять алкоголь можно на территории, но организаторы предупреждают сразу: пьяных могут выставить «за забор».

При входе на руку гостям надевают ленту-браслет. Ее нельзя разрывать и снимать все три дня фестиваля. Купаться в море, есть, спать придется с браслетом.

Попав на территорию феста, гости начинают усиленно «обживаться». Кто-то устраивается в кемпинге (прокат палатки стоит 200 грн на три дня), кто-то просто гуляет и наслаждается морем и особой фестивальной атмосферой.

В этом году на фестивале музыка будет звучать с четырех сцен – Cargo, Port, Sigma и электронная сцена ARK. Сам фестиваль расширился в сторону моря, где разместилась деревянная альтанка с баром и танцполом. На территории есть инсталляции, лаунж-зоны, всевозможные развлекательные локации.

На время проведения фестиваля, вплоть до 12 августа, городские власти ограничили проезд частного транспорта на территорию поселка Песчаный (на местном пляже и проходит действо). В районе Морвокзала и остановки «Донецкий юридический институт» стоят патрульные и разворачивают автомобили.

Пропускают на территорию по выданному организаторами пропуску. Его получают участники и подрядчики.

На территорию поселка также разрешен проезд работникам порта и местным жителям.

Организаторы отмечают, что в этом году ожидается более 20 тысяч гостей, которые смогут насладиться выступлениями 70-ти артистов.

Официальный старт музыкальному празднику дан выступлением группы Бакей, которое началось в 18:00 на сцене Cargo. Затем были Вася Обломов, «Луна», группа «Порнофильмы».

В 18:50 на сцене Port началось выступление группы Sonya Kay, затем – «Бумбокс» и группа The Hardkiss.

Ближе к полуночи заработают электронные сцены. На Sigmе выступят Clan Inside и Yuko.

Со сцены ARK в полночь начнут звучать композиции ди-джея David Kareyan, затем – Joss, Pest. Завершится первая фестивальная ночь утренним выступлением Minin – с 6 до 8 часов.

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