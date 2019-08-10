Ситуация в пунктах пропуска утром 10 августа: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 10 августа, все КПВВ на линии разграничения на Донбассе начали работу вовремя.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 43,1 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» – 10185 человек и 1165 транспортных средств;

«Марьинка» – 9430 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8710 человек и 1385 транспортных средств;

«Гнутово» – 4535 человек и 980 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10325 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/20;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 10/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виктор: «5:58. Горловка 35 машин до полиции»;

Эд: «8:52. Горловка на Артемовск: пеших пол сетки, перед паспортным 80 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Влад: «5:57. Каргил: основная далеко на мосту, льготка до подъема на мосту, перевозов по левой полосе многовато. Ночевало машин 70-80».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «5:58. Еленовка: основная до поворота, льготка ушла за магазин»;

Александр: «7:02. Еленовка в Украину машин 120, льготки машин 50 С момента открытия поста общая очередь проехала на 4-5 машин...»;

Оксана: «9:11. Пешая огромная»;

Елена: «9:32. В 8 часов было почти 60 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Вова: «6:02. Гнутово: очередь заканчивается в селе, льготка 15 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.