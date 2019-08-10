Ситуация в пунктах пропуска днем 10 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Палковская: «10:35. Майорск. Из Украины сразу на проверку, 15 минут. Перед постом днр машин 40( движ очень слабый)»;

Андрей: «12:00. Бахмут. В Донецк машин 5, пеших полный навес человек 100 движется хорошо»;

Андрей: «12:23. Майорск. В Бахмут машин нет. Только на Украинском нулевом»;

Палковская: «13:42. Майорск. Из Украины стоим в общей очереди уже 3 часа, рулят пропускатели-заниматели. Были 28-ые. Сейчас на БП в общей машин 50»;

Алена: «14:03. В Горловку пускают автоочередь нереально медленно. У шустрых особая очередь».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «13:39. На Каргиле 35 льготы + 85 основной. В Украину»;

Светлана: «13:40. Машин много, льготы машин 50, проходили льготку 6 часов. Впускают по 3/3»;

Hohol : «13:57. Каргил в Украину 100, льгота 40...».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:52. Стою с 5 утра, передо мной еще машин 45. Основная машин 100. Может даже чуть больше»;

Сергей: «13:01. На Новотроицке в Донецк машин мало (информация на пол часа назад). На Еленовке в Донецк есть информация только по льготке – 10 машин на данный момент»;

Вета: «13:18. На Еленовке 77 и 25 льготников».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алексей: «10:51. Пищевик в Мариуполь – 20 машин»;

Елена: «11:09. Гнутово в Донецк 17авто»;

Елена: «12:18. Гнутово в Украину 29 авто, на самом КПВВ никого»;

Владимир: «13:20. На Гнутово в сторону Марика: подъехали в общую очередь в 6:35 заканчивалась за камышами в Куликово. Сейчас стою 18-ый перед КПВВ ДНР. Очередь за камышами, края уже не вижу, пропускают медленно, около 70-80 и плюс льготы 25»;

Александр: «13:21. Час назад 20 льготы основная в селе»;

Елена: «13:56. На Октябре много, пропускают медленно».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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