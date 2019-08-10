Ураган в Макеевке валил опоры линий высоковольтных электропередач (Фото). Новости

Вчерашний ураган и гроза повалили опоры линии электропередач во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 10 августа, сообщают местные жители в социальных сетях.

Они также опубликовали фото упавшей опоры в пос. Осипенко (Постбудка), которые эмоционально комментируют пользователи.

Александр: «Вот и узнали, почему в той стороне вчера была очень яркая красная вспышка»;

Иван: «Ужас»;

Валентина: «Гроза вчера была офигительная!!! Давно я не видела таких молний»;

Ира: «Ну не фига себе!!!!».

Напомним, на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской и Донецкой областей зафиксированы происшествия, связанные с резким ухудшением погодных условий.