Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Ураган в Макеевке валил опоры линий высоковольтных электропередач (Фото). Новости

Ураган в Макеевке валил опоры линий высоковольтных электропередач (Фото)

ДН

10.08.19 15:11dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Вчерашний ураган и гроза повалили опоры линии электропередач во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 10 августа, сообщают местные жители в социальных сетях.

Они также опубликовали фото упавшей опоры в пос. Осипенко (Постбудка), которые эмоционально комментируют пользователи.

  • Александр: «Вот и узнали, почему в той стороне вчера была очень яркая красная вспышка»;
  • Иван: «Ужас»;
  • Валентина: «Гроза вчера была офигительная!!! Давно я не видела таких молний»;
  • Ира: «Ну не фига себе!!!!».

Напомним, на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской и Донецкой областей зафиксированы происшествия, связанные с резким ухудшением погодных условий.

Комментарии