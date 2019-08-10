Ветковский пруд: Дохлая рыба и горы мусора (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке очередной мор рыбы в ставке. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Остановка "Благоева" по улице Артема около Ж/д, пруд», – такая подпись сопровождает снимки.

В комментариях пользователи пытаются разобраться, что вызвало мор рыбы.

Денис: «Травят чем-то»;

Саша: «Дело не в травле. Никто не не травил, она просто задохнулась, стояла жара на улице, вода прогрелась сильно и рыба подохла»;

Наталья: «Травля, или не травля – не известно. Кто в этом разбирался?! Жары не было такой, чтобы рыба задохнулась. Будем надеяться, что на птицах, обитающих в водоемах, это не отразится»;

Влад: «Канализация или от перегрева, на Азовском море каждый год бычки дохнут, на мель плывут за камсой и от нехватки воздуха дохнут»;

Сергей: «Сереводород… Помашите ручкой»;

Сергей: «Это происходит, как правило, в стоячих водоемах. Грубо говоря, схема такая: прогревается вода, уменьшается уровень кислорода в воде, органика в таких условиях разлагается с выделением сероводорода, образуются сине- зеленые водоросли, которые им питаются. Когда происходит резкое похолодание, эти водоросли массово отмирают, газ, растворяется в воде до опасной для жизни рыб концентрации и рыба к верху пузом. На первом ставке это было из года в год, пока его не почистили»;

Василиса: «Да вы посмотрите сколько там мусора! И это только к берегу прибило, а сколько его на дне. Ой, почему же рыба умирает? Неизвестно».

Как сообщалось ранее, в Донецке в реке Кальмиус местные жители наблюдают массовый мор рыбы, от этого в некоторых районах стоит сильный неприятный запах. Позднее «минздрав ДНР» сообщил о заражении воды в Кальмиусе органикой, кишечной палочкой, нефтепродуктами, фенолом и марганцем. Показатели превышены в сотни раз.