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От Мариуполя до Селидово: Где больше всего зарегистрировано переселенцев на Донетчине. Новости

От Мариуполя до Селидово: Где больше всего зарегистрировано переселенцев на Донетчине

ДН

11.08.19 12:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 8 августа официально зарегистрировано 492 602 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 08.08.2019 на территории Донецкой области учтено 414 932 семьи и 492 602 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 106 856;
  • дети – 63 430;
  • лица с инвалидностью – 17 332;
  • пенсионеры – 304 984.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 861 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 554;
  • Краматорск – 48 008;
  • Славянск – 39 144;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 851;
  • Константиновка – 23 012;
  • Марьинский район – 20 183;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 544;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 985;
  • Селидово – 15 890.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 августа учтены 1 млн 397 тыс. 304 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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