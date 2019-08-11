От Мариуполя до Селидово: Где больше всего зарегистрировано переселенцев на Донетчине. Новости

В Донецкой области по состоянию на 8 августа официально зарегистрировано 492 602 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 08.08.2019 на территории Донецкой области учтено 414 932 семьи и 492 602 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 106 856;

дети – 63 430;

лица с инвалидностью – 17 332;

пенсионеры – 304 984.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 861 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 554;

Краматорск – 48 008;

Славянск – 39 144;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 851;

Константиновка – 23 012;

Марьинский район – 20 183;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 544;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 985;

Селидово – 15 890.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 августа учтены 1 млн 397 тыс. 304 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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