От Мариуполя до Селидово: Где больше всего зарегистрировано переселенцев на Донетчине. Новости

В Донецкой области по состоянию на 8 августа официально зарегистрировано 492 602 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 08.08.2019 на территории Донецкой области учтено 414 932 семьи и 492 602 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 106 856;
- дети – 63 430;
- лица с инвалидностью – 17 332;
- пенсионеры – 304 984.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 861 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 554;
- Краматорск – 48 008;
- Славянск – 39 144;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 851;
- Константиновка – 23 012;
- Марьинский район – 20 183;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 544;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 985;
- Селидово – 15 890.
Напомним, в Украине по состоянию на 5 августа учтены 1 млн 397 тыс. 304 переселенца из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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