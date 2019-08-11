10 минут тщательного досмотра: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 августа. Новости

Сегодня, 11 августа, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по летнему графику.

Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Николай: «8:32. Зайцево – 6:10 , КПВВ – 6:40 (10 минут тщательного досмотра). Майорск – 30 машин, движемся бодро (пока нет бабковозов)».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «7:18. Основная за середину моста. Льгота 40 машин. Протяжка через 15мин.»;

Nata: «9:00 Каргил в Украину. Приехали в 5:00. Были 108 на мосту до спуска. Еще не доехали до спуска. Это основная».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

P M: «7:12 На Еленовке основная заканчивается на первом туалете от остановки, льгота 15 машин, протяжки 6 в 20 минут»;

Дарья: «7:20. Новотроицкое машин 20-25 в сторону Донецка»;

ueee: «9:14. Аавтольготы на Еленовке из Донецка 40 минут назад было немного».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «7:21. На Октябре сейчас до камышей, льгота 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.