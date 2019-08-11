А они концерты устраивают: В Макеевке плита в многоэтажке скоро рухнет на жильцов (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в многоэтажном доме начала разрушаться плита на крыше. Об этом в социальных сетях сообщил житель дома Александр. Он также опубликовал фото аварийной крыши.

По его словам, он обращался в коммунальные службы с просьбой произвести ремонт. Однако ему отказали: нет денег.

«Еще немного и крыша может обвалиться, на первом фото отчетливо виден прогиб, тяжелые прогнутые плиты постоянно пропитаны водой из-за плохого покрытия, нужен капитальный ремонт! Макеевка, девятиэтажный дом. Говорят нет денег, не выделяются, делать не можем, но зато в центре Донецка устраивать концерты – деньги отлично выделяются, интересно получается...», – написал он под фото.

В комментариях местные жители поддерживают автора поста.

Миша: «Этой власти все пофиг! У людей зарплаты мизерные, пенсии смешные, а они концерты устраивают! Позорное руководство!»;

Катерина: «Думаете, если концертов не будет, то крышу починят? В таком случае, ни того, ни другого, увы, не будет. Кому от этого легче? Тому, кто на концерты не любит ходить? А людям хоть какая-то радость. Даже в войну артисты выступали»;

Саня: «Вот радости-то людям: в домах на голову капает, а они такие сидят и думают, вот бы на концерт щас сходить»;

Саня: «Лучше лямов 10 на никому не нужный цирк потратить, чем сто тыщ на крышу. Концерт все видят, а крышу никто»;

Ноу: « Конечно, какая крыша, когда тут благотворительные концерты от России и флешмобы от бюджетников и студентов».

Кроме того пользователи отмечают, что проблема коммунального хозяйства в городе не исчерпывается только крышами.

Женя: «Электростолбы все погнили, падают на голову! Мусор уже две недели не вывозят и жаловаться некому»;

Ольга: «Травой и огромными кустами все заросло. Утром даже идти не комфортно. Тополя тоже не мешало бы укоротить. Иначе упадут на электросети и – авария!!!? У нас козырек у дома в аварийном состоянии, на голову может упасть. И в ЖЭКе знают и молчат, тихо. В подвале дома вот уже 2 года стали появляться грунтовые воды. А был сухой подвал. Как начинаются дожди, так туда не зайти. Вода бежит уже ни один месяц на пересечении Давыденко и Трускавецкой, питьевая. А ведь люди ее оплачивают».

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