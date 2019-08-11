Зато никто не шумит: Полупустые дома Донецка (Фото). Новости

Сданные многоэтажные дома в Киевском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка практически пустые. В них живет мало людей. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Новые (перед 2014 годом построенные) высотки на ул. Артема (район пл. Шахтерская). Заселены несколько квартир. Жутковато, наверное, жить в таком огромном доме без соседей», – пишет автор фото.

При этом дончане к такой ситуации относятся с юмором и в комментариях указывают на преимущества проживания в полупустом доме.