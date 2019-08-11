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Зато никто не шумит: Полупустые дома Донецка (Фото). Новости

Зато никто не шумит: Полупустые дома Донецка (Фото)

ДН

11.08.19 13:14dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сданные многоэтажные дома в Киевском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка практически пустые. В них живет мало людей. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Новые (перед 2014 годом построенные) высотки на ул. Артема (район пл. Шахтерская). Заселены несколько квартир. Жутковато, наверное, жить в таком огромном доме без соседей», – пишет автор фото.

При этом дончане к такой ситуации относятся с юмором и в комментариях указывают на преимущества проживания в полупустом доме.

  • Марк: «Никто не шумит зато, ни у кого ребенок не плачет целый день, никто в 12 часов ночи музыку не слушает. Идеально»;
  • Алекс: «Или наоборот слушай музыку хоть до упора и никто не пожалуется»;
  • Extant: «Можно вообще перфоратором херачить в 2 ночи да и на баяне играть»;
  • Виталий: «А мне там нравится жить. Свет есть. Вода есть. Четыре лифта. И охрана. И самое главное, мало соседей»;
  • Паша: «Раньше было заселено больше половины дома, наверно, кто-то вернулся»;
  • Юлия: «У нас там знакомые живут, в доме с первого фото. Там прилично людей живет. Но свет совсем мало в квартирах видно и заселены этажи пониже».

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