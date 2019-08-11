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Пропускают очень медленно: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 августа. Новости

Пропускают очень медленно: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 августа

ДН

11.08.19 14:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):  

  • Антон: «13:33. Сегодня на Майорске вообще пусто и на въезд и на выезд! Прошел обе таможни за 1 час»;
  • Андрей: «14:09. Горловка: на первом посту, там где менты, нет никого. Сразу на заезд. Это в сторону Украины. Дальше не знаю. Не еду туда».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):  

  • Nata: «13:11. 12:40. Каргил в Украину. Приехали в 5 утра сейчас стоим в основной 48. За нами очередь на мосту, чуть ниже подъема»;
  • Татьяна: «13:49. На Марьинке в Донецк сейчас никого»;
  • Catty: «13:59. Каргил, время 12:42: в Украину общая очередь примерно 115 машин, льгота 13».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):  

  • Сергей: «9:58. Еленовка на Марик льгота 30, основная до четвертого толчка»;
  • Катерина: «11:37. На Еленовке стали в основную очередь в Украину в 4:10, выехали из КПВВ в 10:50. Пропускают очень медленно»;
  • Евгений: «12:24. Мой знакомый был в 11:00 в пешей очереди на бп Еленовка, на данное время на украинском бп»;
  • Сергей: «14:31. Еленовка в Мариуполь основная от третьего толчка, льгота 10 авто. В Донецк очередь от стройки».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):  

  • Евгений: «9:55. На Пищевике 7 машин в сторону республики»;
  • Дмитрий: «12:24. Октябрь в Мариуполь 30 авто»;
  • Степан: «14:20. Пищевик в днр 5 машин».

 КПВВ «Станица Луганская»:

  • Лиза: «13:06. На 13:00 из ЛНР В Станицу деревянный навес полный. С украинской стороны сразу на выписку талончиков. В банкомат около 12 чел. Всем удачного пути».

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