В Енакиево со школьного двора пропало футбольное поле (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) со школьного двора пропало футбольное поле с искусственным покрытием. На его месте остался голый участок земли. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Подскажите, а где футбольное поле делось на 2 школе», – задает вопрос Вадик и публикует фото.

В комментариях горожане предлагают задать этот вопрос директору школы и предполагают, что его могли демонтировать для обновления.

Ната: «У директора школы спрашивать надо, точнее у администрации, а то сейчас все ответят, куда делось футбольное поле»;

Наталья: «Та да, сами сегодня удивились. Наверное, готовится обновление поля к учебному году».

Футбольное поле с искусственным покрытием было установлено на территории школы до 2014 года.