Какие товары везут через КПВВ переселенцы, вернувшиеся на неподконтрольный Донбасс, – опрос. Новости

Социологи опросили переселенцев, которые вернулись домой, какие продукты и товары они провозят через КПВВ на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса, покупая их на подконтрольной Украине территории. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, те ВПЛ, которые сообщили, что покупают на подконтрольной Украине территории продукты, чаще упоминали следующие:

колбасные изделия – 36%;

сыр – 33%;

фрукты – 28%;

молочные продукты – 21%;

масло – 18%.

Отмечается, что 7% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Украине Донбасс, упоминали, что продукты питания, которые они купили, недоступны в их нынешнем месте проживания. 90% вернувшихся ВПЛ, сообщили, что пересекают линию разграничения для приобретения продуктов питания, хотя те и доступны в их нынешнем месте проживания. 27% респондентов отмечали, что в их населенном пункте соответствующие продукты были дороже, а 13% упоминали, что качество аналогичных продуктов на неподконтрольной Украине территории нередко было хуже.

Среди непродовольственных товаров, которые покупают ВПЛ, вернувшиеся на Донбасс, лидируют такие:

одежда – 51%;

обувь – 38%;

бытовая химия – 29%;

товары для детей – 10%;

гаджеты, бытовая и другая техника – 10%.

При этом только 15% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Украине Донбасс, отмечали, что приобретенные ими непродовольственные товары недоступны в их нынешнем месте жительства, 26% решили приобрести их на подконтрольной Украине территории из-за низкой цены.

Эксперты также выяснили, как часто жители неподконтрольного Донбасса пересекают КПВВ и с какими целями.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

Читайте также: