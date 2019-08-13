Здесь нет «серой зоны»: Как живут люди в прифронтовом Зайцево (Фото)

В прифронтовом поселке Зайцево, расположенном вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), нет «серой зоны», линия разграничения проходит прямо посреди населенного пункта. Пять лет 25% территории поселка Зайцево, остается под контролем незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР».

На стороне неподконтрольной украинским властям части Зайцево остались помещение поселкового совета, школа, детский сад, библиотека и амбулатория. Подконтрольная Украине часть поселка Зайцево состоит из нескольких отдельных районов – это Майорск, Жованка, Пески-2 и Бахмутка.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В Бахмутке расстояние до линии разграничения всего 600 метров. До войны на Донбассе здесь проживали около тысячи человек, сейчас – 230.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам жительницы Бахмутки и волонтера Валентины Боудуник-Коневой, в этом году количество обстрелов стало меньше, но на всякий случай двери в подвал, который стал своеобразным бомбоубежищем, не закрывают. «Когда были сильные обстрелы в 2015-2017 годах, сначала сюда прыгали взрослые, потом бросали сюда детей, и мы тут сидели. Приносили заранее воду, свечи тут были, фонарики. И сидели, пока не закончится стрелянина», – вспоминает она.

Из-за обстрелов в Бахмутке нет ни одного дома из 115-ти, который бы не пострадал от попаданий снарядов. «Были очень сильные обстрелы. Начинается все с фундамента, трескаются стены, вылетали окна, двери. У нас два года назад было два прямых попадания. Это по улице Рыбалко, погибла семья – муж с женой», – рассказала волонтер.

В 2015 году во время одного из обстрелов была ранена 80-летняя жительница Бахмутки Людмила Галоперова. Пуля попала ей в голову, когда она наводила порядок на кладбище на могилах своих родственников. «Страшный удар по голове. Я упала и лежала. Сколько это длилось, не знаю. Обстрел шел, а мне надо выползать. И я полезла – на четвереньках, потому что сил не было подняться, во-первых, а во-вторых – мало ли куда еще будут стрелять», – рассказала пострадавшая женщина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В боевых действиях на Донбассе погиб ее 25-летний внук Александр. «Погиб в Луганской области, около села Тошковка, 4 октября. Он пошел добровольцем. Его не брали, а потом взяли. Я просила его: "Сашенька, не ходи"», – сквозь слезы вспоминает Людмила.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Сейчас она живет в Бахмутке вместе со своей сестрой Валентиной. За счет благотворительной организации ADRA им починили кровлю, на очереди – окна. Пока же в них вместо стекла – ограждение из досок. «Снаряды, которые прилетают, настолько трясут [дом]. На огороде у нас есть одна яма, а дальше – вторая. Остались от снарядов», – говорит Людмила Галоперова.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Еще одна жительница Бахмутки Светлана Иванова отмечает, что электроснабжения в населенном пункте не было более года – до 2016-го. И до сих пор отсутствует централизованное водоснабжение. Нет воды и в колодцах. Питьевую воду раз в неделю местным жителям привозят волонтеры и наполняют ей специальные бочки, стоящие на улицах.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Воду мы носим с улицы. Спасибо, сейчас скважину сделали. Пока скважины не было, мы по дворам ходили, стучали, кто даст нам воды. У нас здесь два колодца для наших домов были, но из них ушла вода», – говорит Светлана.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На весь поселок Зайцево работает один магазин. Для детей тут из развлечений – детская площадка и батут.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Ни детского садика, ни школы здесь нет. За знаниями дети ездят в соседнее село. Нет здесь и фельдшерско-акушерского пункта, медицинскую помощь жителям оказывает раз в месяц на выездных приемах терапевт и представители Красного Креста. До ближайшего города – Бахмута отсюда 20 км. С остановки «Бахмутка» автобус ездит в Бахмут два раза в неделю.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: